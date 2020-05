Bitcoin-Preis und technische Marktanalyse 5. Mai 2020

Die Tageskerze am 4. Mai schloss um 35 Dollar unter dem Eröffnungspreis.

Die Hauptliquiditätszone der Käufer liegt im Bereich zwischen $8700 und $8850.

Bei einem Fixing über $9050 erhöhen die Käufer ihre Chancen, $10.500 zu testen, erheblich.

Die gestrige Kommunikation zwischen den Bitcoin-Marktteilnehmern darüber, „ob sich das Kräfteverhältnis geändert hat“, ist in eine Sackgasse geraten. Wie Sie aus der täglichen Kerze ersehen können, versuchten die Verkäufer, die Korrektur fortzusetzen, indem sie den Bitcoin-Preis senkten und damit den liquiden Bereich von 8700-8850 $ durchbrachen. Die Käufer ließen es jedoch nicht zu, unterhalb dieser Spanne zu fixieren, so dass die tägliche Kerze eine große Nadel nach unten zeigte. So schloss die tägliche Kerze bei $8865, $35 unter dem Eröffnungspreis, aber über dem kritischen Bereich von $8700-8850.

Die Käufer bestätigten unser gestriges Dreiecksszenario und drehten den Preis recht heftig und ohne große Hindernisse seitens der Verkäufer. Das gestrige Handelsvolumen war durchschnittlich. Angesichts der Bildung des Dreiecks deutet dies eher auf einen Kampf zwischen den Teilnehmern hin, als auf einen banalen vorübergehenden Stopp des Bitcoin-Preises.

Betrachtet man die Situation auf dem Bitcoin Trader in einem 4-Stunden-Zeitrahmen, so fällt die enge Spanne von 8630-8700 $ bei den horizontalen Volumina auf. In diesem Bereich bilden die Käufer zum zweiten Mal eine lokale Preisumkehr.

Darüber hinaus konnten die Verkäufer am 30. April die Marke von 8530 $ testen, nach deren Zusammenbruch die Käufer den Bitcoin-Preis aggressiv auf 9200 $ anhoben. Diesmal blieben die Verkäufer wieder bei der Marke von 8530 $ stehen, aber es wurden keine Durchbruchsversuche unternommen. Um das Dreieck zu durchbrechen, müssen die Verkäufer 9050 $ halten und unter 9630 $ bleiben. In diesem Fall ist ein Durchbruch von 8530 $ eine Frage der Zeit.

Auf dem Dominanz-Chart sehen wir die Aktualisierung des lokalen Hochs bei 67,21%.

Bitcoin war gestern schwächer als andere Münzen. Wie die Zunahme der Dominanz von Bitcoin während des Rückgangs und die parallele Zunahme der USDT-Dominanz zu erklären ist, können wir erklären. Auch in der Grafik sehen wir eine Konsolidierung unter dem Niveau von 67,55%, das die Käufer von August 2019 bis Januar 2020 zuversichtlich kontrollierten. Daher wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Abprall davon kommen. Diese Tatsache erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur des Preiswachstums auf dem Bitcoin-Markt ab dem 13. März mit einem Ziel von 7700-8000 US-Dollar um einen Punkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ziele nach dem Ausstieg aus dem Dreieck konstant bleiben: $10.500 im Falle eines Zusammenbruchs nach oben und $7700-8000 – im Falle eines Zusammenbruchs nach unten. Angesichts des Preiswachstums von Bitcoin vor der Konsolidierung im Dreieck ist die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs höher. Eine erfolglose Fixierung des Preises unter $ 90-50 erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit, die Spanne von $ 8630-8700 zu durchbrechen.