Die Bestände von Bitcoin befinden sich jetzt auf dem Niveau von $20.000: Was hat dies zu bedeuten?

Bitcoin-„Wale“, d.h. Anwender, die beträchtliche Mengen an BTC besitzen, sind in den letzten Wochen auf ein Niveau gestiegen, das zuletzt im Januar 2018 erreicht wurde.

BTC-Wale im Wachstum

Ein Bericht der On-Chain-Analytikfirma Glassnode stellte am 15. Juni fest, dass die BTC-Wale stetig wachsen, vermutlich weil die weltweiten Finanzmärkte eine erhöhte Volatilität und Turbulenzen erleben und Investoren Bitcoin als Makro-Hedge betrachten.

Wale sind definiert als individuelle Konten mit 1000 oder mehr BTC oder einem Mindestbetrag von 9,5 Millionen Dollar in Bitcoin zu aktuellen Preisen.

Glassnode sagte, dass mehr als 1882 der verfolgten Walkonten mit BTC-Beständen konkurrierten, die im September 2017 aufgezeichnet wurden, etwa zu der Zeit, als Bitcoin Billionaire und der breitere Kryptowährungsmarkt einen Anstieg auf Allzeithochs begannen.

Die gleiche Anzahl von Walen hielt jedoch im März 2016, als der Preis unter 420 $ lag, große Mengen Bitcoin, sagte Glassnode.

Der Bericht stellt fest:

„Der Preis für BTC ist heute mehr als 20-mal höher als zu dem Zeitpunkt, als wir zum ersten Mal so viele Wale gesehen haben, was bedeutet, dass die Wale mehr Reichtum besitzen.

Er fügte hinzu, dass das durchschnittliche Guthaben der einzelnen Wale „in dieser Zeit zurückgegangen ist“ und die Wale jetzt weniger BTC haben als 2016, „und weniger Reichtum (in USD ausgedrückt) als 2017“.

Wale im HODLing On

Die meisten Bitcoin-Wale sind HODLer und keine aktiven Händler. Trotz des täglich gemeldeten Handelsvolumens des Krypto-Währungsmarktes, das auf Milliarden von Dollar geschätzt wird, erlebt der Markt wilde Spitzen, wann immer eine große BTC- oder Large-Cap-Krypto-Order durchkommt.

Dies führt dazu, dass Wale keinen aktiven Handel treiben, wobei einige Konten sogar seit fünf Jahren die BTC halten. Interessanterweise haben die Wale, selbst als Bitcoin im März 2020 auf unter 4.000 Dollar fiel, ihre Gelder nicht verschoben oder ihren Gesamtbestand erhöht.

In der Zwischenzeit verfolgte Glassnode andere Bitcoin-Metriken, um die „Stärke“ des Netzwerks zu berechnen. Die Metriken zeigten gemischte Anzeichen, in einigen Fällen waren sie hervorragend, in anderen schwankend.

Die „Netzwerkgesundheit“ verzeichnete einen Anstieg um vier Punkte, was darauf hindeutet, dass die Zahl der neuen und aktiven Netzwerkteilnehmer zugenommen hat und das Ende der langsamen Netzwerkaktivität im April und Mai 2020 markiert.

Die Transaktionsliquidität ging jedoch insgesamt zurück, selbst als die Handelsliquidität zu steigen schien. In der vergangenen Woche stiegen Bitcoin-Optionen auf Deribit auf Allzeithochs, wie BTCManager berichtete.

Schließlich sank die Stimmung stark, um 19 Punkte, was zum großen Teil auf den Preisrückgang von Bitcoin am Donnerstag zurückzuführen ist. Glassnode stellte fest, dass das „Sparverhalten“ um 11 Punkte zunahm, aber die allgemeine Anlegerstimmung nahm einen Schlag ab, da „mehr BTC aus einem Zustand des Gewinns herausfiel“.