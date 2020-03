Die Finanzkrise im Nahen Osten bietet enorme Chancen für Kryptowährungen

Digitale Währungen werden dafür gelobt, dass sie in der Lage sind, die Nichtbanken der Welt anzuziehen – was die finanzielle Inklusivität erheblich erhöhen und die Weltwirtschaft stützen kann. Ein plötzlicher Ölpreiskrieg und die Coronavirus-Pandemie haben sowohl die Märkte als auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Nahen Osten in Mitleidenschaft gezogen.

Angesichts sinkender Indizes und Ölpreise dürfte es keinen besseren Zeitpunkt für digitale Währungen geben

Die Weltwirtschaft ist verletzt, da der DOW und der S & P 500 nach zunehmenden Ängsten vor Coronaviren, die sich weiterhin auf der ganzen Welt hier ausbreiten , enorme Einbußen erleiden. Die Bedingungen verschlechtern sich jetzt und es findet derzeit ein Ölpreiskrieg statt, nachdem die größten Ölproduzenten der Welt Meinungsverschiedenheiten in der Produktion hatten.

Vor allem bei Aramco, dem profitabelsten Unternehmen der Welt, sind die Aktienkurse um mehr als neun Prozent gesunken, was unter dem IPO-Niveau liegt . [Bloomberg] Der Preisverfall von Aramco ist ein wesentlicher Bestandteil des saudi-arabischen Wirtschaftsplans und geht mit ähnlichen Rückgängen bei anderen Unternehmen einher.

Auch andere Branchen waren von der Entwicklung betroffen. Der größte Kreditgeber Dubais, Emirates NBD PJSC, fiel um 9,6 Prozent, während die First Abu Dhabi Bank um 6,7 Prozent fiel. Am auffälligsten war vielleicht, dass der Hauptindex von Kuwait jetzt Verluste von 18 Prozent aufweist, verglichen mit einem Gewinn von 32 Prozent im Jahr 2019.

Da verschiedene Märkte fallen und sich die Welt mit einer möglichen Rezession abgefunden hat, müssen wir nach Lösungen suchen, um Schäden zu mindern und die Wirtschaft weniger zum Blutbad zu machen – und wir haben jetzt die Werkzeuge, um dies zu tun.

Ein Mangel an finanzieller Inklusion führt natürlich auch zu anderen Themen wie dem geringeren Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung.

Digitale Währungen könnten Sicherheit bieten

Ein Hauptaspekt des Kryptowährungsmarktes ist, dass er nicht mit anderen Märkten korreliert – so heißt es. Sich in einer Zeit der Unsicherheit einem unkorrelierten Vermögenswert zuzuwenden, kann ein kluger Schachzug sein, der zusammen mit der Tatsache, dass er die Nichtbanken der Welt einseilen kann, ihn fast zwingend macht.

Um die Nichtbanken zu bankieren, die besten grenzüberschreitenden Zahlungslösungen anzubieten und sich abzusichern, gibt es nichts Vergleichbares zu digitalen Währungen – und wichtige Akteure sollten die Vorteile der Technologie zur Kenntnis nehmen.

Finanzielle Eingliederung ist einer der Haupttreiber der Blockchain- und Kryptowährungsentwicklung, und nicht wenige Projekte entwickeln Lösungen, um die Nichtbanken der Welt anzuziehen – was nicht nur denjenigen zugute kommen könnte, die sie am dringendsten benötigen, sondern auch die Weltwirtschaft erheblich ankurbeln.