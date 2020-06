Mer enn 55% Bitcoins som slutter i levering; langsiktige investorer som eier BTCUSD

Bitcoin overlevde Death Cross-mønsteret som ble dannet på fire timers tidsramme tidligere. Konsolideringen og ubesluttsomheten viste seg å være fordelaktig for BTCUSD.

Amerikansk referanseindeks, Dow Jones Industrial Average eller DJX, ga en god start på ukens siste handelsdag. Dow åpnet et beskjedent 250 poeng høyere

De kortsiktige tekniske indikatorene pekte på et Bearish trekk for Bitcoin Trader. Det dannet et gyllent kors i løpet av den fire timers tidsrammen og brøt også under trendlinjen.

De handlede volumene forble lavere enn gjennomsnittet selv etter eller under Death Cross-formasjonen. Det indikerer at frykten ikke spredte seg i Bitcoin-markedet. Konsolideringen og varsomheten som handelsmennene innførte, hjalp BTCUSD til å seile glatt gjennom.

BTCUSD avtok litt etter utbruddet. Konsolideringsfasen gir imidlertid en sannsynlig nedgang. BTCUSD kom seg og handler nå nær 9 400 dollar.

BTCUSD handlet mengde v / s levert kvantum, og hvorfor er det viktig?

Børsene holder oversikt over det daglige handlet antall i hver sikkerhet. Det skjer både for aksjer og kryptokurser.

Nyere data viser at omtrent 20% av disse som er utvunnet, går til handelsformål. Mer enn 55% holdes imidlertid med langsiktig syn.

55% av den utvinnede mengden som er tatt for levering er en bemerkelsesverdig statistikk.

Ovennevnte statistikk er bemerkelsesverdig fordi den leverbare mengden som forblir høyere indikerer at konsensus er Bullish på BTCUSD. Det antyder at investorer holder på Bitcoins på lengre sikt. Kortsiktige indikatorer påvirker ikke disse langsiktige eierne.

Den nåværende Coronavirus-pandemien og de kollapsende finansmarkedene var også smerte for Bitcoin. Selv da har holdemønsteret ikke endret seg mye. Tvert imot, interessen for BTCUSD fortsatte å øke gradvis.