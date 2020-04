TRON arbeitet mit Metal Pay zusammen, um den US-Markt zu erschließen

Eines der umfangreichsten blockkettenbetriebenen Betriebssysteme der Welt, TRON, hat sich mit Metal Pay, einem internationalen Überweisungsanbieter, zusammengeschlossen, um den Kauf von TRX in USD anzubieten und es bequem über jeden Teil der Welt zu versenden, berichtete Finance Yahoo am 25. März 2020.

Wie bereits Anfang dieser Woche berichtet, hat die Demokratische Partei in den USA vorgeschlagen, den Prozess der Einführung des digitalen Dollars zu beschleunigen, was den Transfer von Notfallauszahlungen an die Amerikaner als Teil des Impulspakets der Regierung in Höhe von 6 Billionen US-Dollar (6 Billionen Dollar) erleichtern wird.

Gegenwärtig kämpfen die US-Bürger mit einer der größten Krisen ihres Lebens, die die Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit eindämmen und der Wirtschaft helfen soll, so früh wie möglich wieder auf die Beine zu kommen.

Ähnlich wie China und Ungarn große Teile des Geldes entsorgen, um die Ausbreitung einzudämmen, schlagen mehrere Krypto-Experten vor, dass die USA in die Fußstapfen Chinas treten und stattdessen auf Krypto-Währung zurückgreifen. Daher hat sich der TRON von Justin Sun entschlossen, die einzigartigen Möglichkeiten, die sich aus der Katastrophe ergeben, zu nutzen und sich mit Metal Pay (MTL), einer in San Francisco ansässigen Peer-to-Peer-Zahlungsplattform, zusammenzuschließen.

TRON – Metal Pay zusammenkommen vereinfachen grenzüberschreitende Überweisungen

Am Mittwoch kündigte TRON an, dass die Verbindung mit Metal Pay die Verbreitung der TRX-Token in den USA fördern wird, da sie vollständig mit der mobilen App der MTL kompatibel sein wird. Die US-Bürger können dann TRX mit Fiat-Geld, Debitkarte oder durch direkte Verknüpfung mit dem Bankkonto kaufen.

Wenn TRON-Benutzer Metal Pay-Dienste zum Senden und Empfangen von USD wählen, haben sie außerdem Anspruch auf eine fünfprozentige (5%) Rückerstattung in Form von MTL-Tokens. Die Krypto-zu-Krypto-Konvertierungen von MTL, die etwa zwanzig und mehr Krypto-Währungen umfassen, werden nun TRX zu ihrer wachsenden Liste hinzufügen.

Der CEO und Gründer von Metal, Marshall Hayner, kommentierte die Zusammenarbeit mit der Aussage, dass der Zusammenschluss mit TRON ein entscheidender Schritt für Metal Pay gewesen sei, da das Unternehmen nun Zugang zur innovativen DeFi-Plattform erhält. Außerdem wird die tadellose Erfahrung von TRON mit den dezentralen Systemen im Allgemeinen das Metall-Ökosystem stärken, da wir weiterhin eine Brutstätte für dApps, Produkte und Entwickler der Zukunft sein werden, erklärte Hayner.

Justin Sun erklärte in der Ankündigung auch, dass TRON den Komfort und die Sicherheit seiner Benutzer und Entwickler über alles stellt. Mit der Integration von Metal Pay haben wir nicht nur den einfachsten und schnellsten Weg für die Abwicklung von TRX geschaffen, sondern auch für höchste Sicherheit gesorgt, fügte Sun hinzu.